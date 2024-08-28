Среда, 28 августа, 2024

Психолог Инесса Швацкая рассказала о распространённой ошибке в сексе

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wayhomestudio на Freepik

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая в беседе с «СЭ» рассказала о типичных ошибках, которые пары совершают в интимной жизни. Одной из самых частых проблем она назвала отсутствие откровенных разговоров о сексе.

По словам эксперта, обсуждение интимных тем способствует улучшению отношений и помогает партнёрам лучше понимать друг друга. Швацкая рекомендует говорить о сексе не только в постели перед сном, но и в повседневных ситуациях, например, во время ужина. Психолог подчёркивает, что открытость и честность в обсуждении интимных вопросов особенно важны после полового акта, когда эмоциональная уязвимость может быть выше.

Кроме того, Швацкая отметила, что сексуальные предпочтения партнёров могут меняться со временем. Поэтому для поддержания здоровых отношений важно регулярно общаться и делиться своими желаниями и фантазиями.

«Одной из распространённых ошибок является непринятие сексуального взросления друг друга. С течением времени и изменением жизненных обстоятельств у вашего партнёра могут меняться фантазии и предпочтения. Важно говорить об этом откровенно и учиться получать удовольствие от новых аспектов близости», — подчеркнула сексолог.

Швацкая советует парам не бояться открытых разговоров и помнить, что искренность и взаимное понимание являются основой гармоничных отношений.

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