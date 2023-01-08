Главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин рассказал, как вернуться на работу после праздников, сообщило издание «Заря Озеры».

По его словам, в конце праздничной недели нередко возникает подавленность и раздражительность – постотпускной синдром. Врач посоветовал перед трудовой неделей наладить сон и добавить физическую активность.

«Устройте себе разгрузку для организма. Можно заменить рецепты своих любимых блюд и сделать их менее калорийными. Строгие диеты здесь не нужны, есть риск сорваться», – обратил внимание Масякин.

Психиатр рекомендовал придумать себе цель на первую рабочую неделю. При этом не следует брать на себя слишком много – нужно выполнять задачи постепенно.