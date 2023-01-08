Воскресенье, 8 января, 2023
powder

Психиатр Масякин рассказал, как вернуться на работу после праздников

На главнуюНовости мира

Главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин рассказал, как вернуться на работу после праздников, сообщило издание «Заря Озеры».

По его словам, в конце праздничной недели нередко возникает подавленность и раздражительность – постотпускной синдром. Врач посоветовал перед трудовой неделей наладить сон и добавить физическую активность.

«Устройте себе разгрузку для организма. Можно заменить рецепты своих любимых блюд и сделать их менее калорийными. Строгие диеты здесь не нужны, есть риск сорваться», – обратил внимание Масякин.

Психиатр рекомендовал придумать себе цель на первую рабочую неделю. При этом не следует брать на себя слишком много – нужно выполнять задачи постепенно.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/