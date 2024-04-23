Прозоров рассказал, как украинские спецслужбы выбирают жертвы терактов

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал NEWS.ru, как украинские спецслужбы выбирают жертвы терактов.

По его словам, в главном управлении разведки (ГУР) во время его службы существовал каталог объектов заинтересованности спецслужб. В него включали руководителей Донбасса, структурных подразделений, больниц, учебных заведений. Разведка собирала информацию об этих людях, их уязвимых местах.

Прозоров отметил, что для принятия решения о диверсиях на освобождённых территориях учитываются два фактора: медийный резонанс при убийстве человека и степень его доступности.

— То есть здесь совпадение возможностей и желаний, — отметил он.

Собеседник рассказал журналистам, что украинские спецслужбы умело пиарят свои преступления в местных СМИ: мол, «у нас длинные руки, у оккупантов горит земля под ногами, и каждый будет уничтожен».

Информационная составляющая влияет на людей. В этом главное отличие теракта от диверсии. Теракт призван посеять страх и ужас, диверсия направлена на подрыв экономической и военной мощи противника. Поэтому иначе как терроризмом их действия назвать нельзя.

В качестве примера Прозоров привёл убийство Дарьи Дугиной. За несколько дней до него в украинских СМИ появилась серия статей, в которых представили отца Даши Александра Дугина как чуть ли не вторую персону в Российской Федерации.

«Мозг Путина» и прочее — как его только не называли. И, соответственно, часть этой медийной, так сказать, «славы» отца перешла на Дашу. После убийства девушки СМИ вознесли ситуацию на колоссальную высоту.