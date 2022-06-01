Прожиточный минимум в Рязанской области с 1 июня увеличился на 1126 рублей

Проект постановления был принят на заседании регионального правительства накануне. О новом размере прожиточного минимума в регионе сообщил министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец.

С 1 июня текущего года величина прожиточного минимума составляет 12 388 рублей: для трудоспособного населения – 13 504 рубля, для детей – 12 469 рублей, для пенсионеров – 10 663 рубля.

Напомним, что с начала этого года прожиточный минимум в Рязанской области был равен 11 262 рублям. Таким образом, повышение составило 1126 рублей.