Пятница, 30 августа, 2024

Провидец Сидик Афган назвал город, с которого начнётся объединение России и Украины

Автор: Валерия Мединская

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Источник: сайт правительства Рязанской области

В условиях турбулентной исторической обстановки многие обращают внимание на предсказания и пророчества, которые могут пролить свет на неопределенное будущее и определить возможный вектор развития актуальных событий. Одним из таких стал известный математик Сидик Афган. Его прогнозы, основанные на анализе данных и тщательных расчётах, приковывают внимание людей со всего мира.

Большое и светлое будущее Афган предрекает России. Математический провидец убеждён: наша страна укрепится и займёт главенствующие позиции. К нам будут прислушиваться, с нами будут считаться все в этом мире. Ряд пророчеств Сидика Афгана посвящён событиям специальной военной операции и её исхода. Один из важнейших поворотов операции он предрёк совсем недавно.

Математик рассчитал: судьбоносное событие для России и Украины произойдёт в Чернигове в 2025 году. Сидик Афган убеждён: это будет ключевой момент, обозначающий начало этапа объединения двух стран, передаёт его слова Утро.ру. По мнению математика, это приведёт к увеличению территории России, которая вновь станет напоминать Советский Союз.

Афган считает, что процесс возрождения нового СССР начался в 2022 году и завершится к 2024 году. Он утверждает, что к 2035 году Соединенные Штаты Америки утратят статус суверенного государства в привычных границах.

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