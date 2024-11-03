Конфликт в Украине продолжается уже три года, при этом российские войска уверенно держат инициативу на всех фронтах. Экстрасенс Зираддин Рзаев в интервью изданию «Московский комсомолец» заявляет, что в скором времени в зоне специальной военной операции произойдут события, которые могут привести к окончанию боевых действий.

По словам эзотерика, дальше ситуация только ухудшится. Страх охватит всех. При этом на Западе наслаждаются: они утилизируют устаревшее оружие и технику на Украине. А в конечном итоге, вероятнее всего, страна разделится на две или три части.

2024 год, как заверяет Рзаев, станет ключевым моментом в истории конфликта на Украине. Основные боевые действия завершатся в этом году, в 2025 некоторое напряжение сохранится. В 2026 году активных боевых действий не предвидится.

Экстрасенс утверждает, что Украина уже понесла поражение в этой борьбе. Страна столкнулась с долговыми обязательствами, которые лягут на плечи нескольких поколений. Мобилизация практически привела к уничтожению мужского населения, и боевикам не хватает живой силы. Люди боятся выходить на улицу.

Вместе с тем Зираддин Рзаев отметил, что Россия благодаря СВО добилась значительного преимущества. Влияние страны на международной арене возросло и будет продолжать расти. Он уверен, что лидеры многих государств наблюдают за тем, как Россия эффективно противостоит западным вызовам, и поддержка нашей страны будет увеличиваться. Экстрасенс считает, что в итоге до откровенной войны с НАТО дело не дойдет. Враги России хитро играют и не допустят прямого столкновения. Их цель — заставить Россию страдать. После окончания конфликта может возникнуть попытка втянуть Россию в другой военно-политический кризис. Однако руководство страны грамотно ответит на все провокации.