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«Провалов холода» в Центральной России до конца месяца больше не будет — синоптики

Прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов в Центральной России завершается, до конца месяца в регионе «провалов холода» больше не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральной России прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов завершается. В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмет курс на возвращение лета», — рассказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что в пятницу днем температура воздуха повысится до комфортных плюс 23 — плюс 28, а в выходные и вовсе потеплеет до плюс 26 — плюс 31, что на 3-4 градуса выше положенного по многолетним наблюдениям. При этом обойдется без существенных осадков.

«В начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров. Таким образом, до конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода», — добавил он.

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