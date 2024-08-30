Провайдерам запретили ускорять работу YouTube

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) направил письмо интернет-провайдерам с требованием остановить попытки обойти ограничения на скорость видеохостинга YouTube, сообщает «Коммерсантъ».

В документе указано, что провайдеры должны прекратить использование технологий, которые искажают или подменяют трафик. В результате операторы не будут вмешиваться в действия технических средств, направленных на противодействие угрозам, ограничивающим доступ к информации, запрещенной в России.

25 июля появилась информация о замедлении работы YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео уменьшилась на 70 процентов. Эта мера была принята в ответ на действия администрации видеохостинга, которая, по мнению чиновников, нарушает российские законы.

После этого было отмечено, что в России произошел 40-процентный рост продаж WiFi-роутеров с предустановленным VPN. Однако эксперты предупреждают, что такие устройства могут поставить под угрозу безопасность личных данных пользователей.