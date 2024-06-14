Пятница, 14 июня, 2024

Прощание с рязанским журналистом Александром Абрамовым пройдёт 16 июня

Автор: 7info7

Опубликовано

16 июня в Рязани простятся с журналистом Александром Абрамовым. Его не стало 13 июня, в последние годы Александр боролся с тяжёлой болезнью.

Как сообщили коллеги Александра, всех, кто хочет проститься с ним, ждут в 10.50 на кладбище у Воскресенской церкви. Отпевание начнётся в 11 часов. Далее — церемония прощания на Новом кладбище. В 10.20 от площади Театральной поедет автобус, добраться на нём до места прощания смогут те, у кого нет личного транспорта.

Александр Абрамов работал в издании «Аргументы и Факты — Рязань» журналистом, заместителем главного редактора, а затем главным редактором. Также возглавлял газету «Вечерняя Рязань», затем работал в «Рязанских ведомостях».

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