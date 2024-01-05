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Прорыв тепломагистрали на улице Интернациональной устранён

7info7
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Повреждение на теплосетях АО «Квадра» на улице Интернациональной, из-за которого жители Московского района остались без тепла 5 января, устранено. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. На месте ремонта тепломагистрали находились глава администрации города Виталий Артемов, начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов, директор МУП РМПТС Николай Семенов.

Сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали завершены час назад. Сейчас проводится заполнение повреждённого участка. Специалисты мэрии Рязани вместе с управляющими компаниями обходят дома, из которых поступают жалобы на отсутствие отопления.

Дом 1а по Интернациональной улице, где был обнаружен прорва, переведён на штатную схему теплоснабжения после ремонта повреждённого участка. Восстановлением теплоснабжения в жилых домах занимаются управляющие компании под контролем администрации.

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