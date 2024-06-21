Прописанный в Мособласти житель Херсона не смог получить выплату на жильё в Рязани

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск гражданина к министерству строительного комплекса Рязанской области, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина получил в Ростовской области сертификат на приобретение жилья, как житель Херсонской области. Квартиру истец выбрал в Рязани, заключил договор. При обращении в региональный Минстрой за деньгами получил отказ. Рязанские чиновники посчитали, что оснований для получения сертификата у прописанного в Московской области человека нет.

Мужчина обратился в суд, но решение было принято не в его пользу. Гражданин настаивал, что до 24 февраля 2022 года жил в Херсоне, регистрация в Московской области носила формальный характер.

Суд решил, что прописанный в российском регионе человек не имеет право претендовать на получение социальной выплаты на основании выдаваемых жилищных сертификатов. Решение министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о выдаче жилищного сертификата отменено.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.