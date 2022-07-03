Пропавшую в Тульской области пожилую женщину ищут на территории Рязанского региона

Пропавшую в Тульской области пожилую женщину ищут в Рязанской области.

86-летняя Ольга Тихоновна Павликова пропала в посёлке Грицовский Веневского района Тульской области. Местонахождение женщины неизвестно с 28 июня. Пост опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Рязанской области ВКонтакте.

Предположительно, пропавшая может находиться в Рязани и Рязанской области. В сообщении отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза серо-зелёные.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии отряда или на 112.