Четверг, 27 июня, 2024

Пропавшую 85-летнюю жительницу Шиловского района ищут уже пятый день

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/lizaalert_rzn

В Шиловском районе пропала 85-летняя Тамара Федоровна Мамушкина. Пенсионерка вышла из дома на дачный участок, чтобы собрать цветы, и не вернулась.

Пропала Тамара Федоровна 22 июня в поселке Лесной. Когда родственники обнаружили пропажу, сразу бросились ее искать. К сожалению, их попытки успехом не увенчались, и они обратились за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт». На своей странице волонтеры рассказали, как проходят поиски пропавшей.

Пенсионерку ищут 22 человека. Все это время не только родственники, но и неравнодушные местные жители участвуют в поиске. Штаб сейчас свернут, но поисковики продолжают выполнять задачи, выезжая на место автономными группами.

За пять дней поисковики прошли в общей сложности 367 километров. Было задействовано 4 кинологических расчета, беспилотная авиация. Автомобильные группы проехали более 200 км. Всего в поиске приняли участие около 50 человек.

К сожалению, судьба Тамары Федоровны по-прежнему неизвестна. Поисковый отряд просит тех, кто располагает хоть какой-то информацией, поделиться ей. Возможно, чудо еще может случиться.

Пропавшую 85-летнюю жительницу Шиловского района ищут уже пятый день
Пропавшую 85-летнюю жительницу Шиловского района ищут уже пятый день
Пропавшую 85-летнюю жительницу Шиловского района ищут уже пятый день

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