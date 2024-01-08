Понедельник, 8 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы

7info7
spot_img

К поискам пропавшего в конце декабря в Шиловском районе местного депутата подключились водолазы. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщает водолазная группа «Добротворецъ».

Водолазы работали на реке Тырница в деревне Берёзово. Они начали поиски 56-летнего Валерия Чибликова 3 января. Поисковой группой выполнено сканирование донной поверхности эхолотом Humminbird Solix. Обследовано около 2,5 тыс. кв. м. Водолазам пришлось работать при нулевой видимости, при этом температура воздуха составляла -31 градус, температура воды — +2 градуса. В результате проведения поисков водолазы не нашли тело в водоёме. Мероприятия завершены.

Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы
Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы
Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы
Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы
Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы
Фото из сообщества водолазной группы «ДобротворецЪ»

Напомним, Валерий Чибликов исчез в конце декабря. Его автомобиль обнаружили открытым посреди моста.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах