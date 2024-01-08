Пропавшего в Шиловском районе депутата разыскивали водолазы

К поискам пропавшего в конце декабря в Шиловском районе местного депутата подключились водолазы. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщает водолазная группа «Добротворецъ».

Водолазы работали на реке Тырница в деревне Берёзово. Они начали поиски 56-летнего Валерия Чибликова 3 января. Поисковой группой выполнено сканирование донной поверхности эхолотом Humminbird Solix. Обследовано около 2,5 тыс. кв. м. Водолазам пришлось работать при нулевой видимости, при этом температура воздуха составляла -31 градус, температура воды — +2 градуса. В результате проведения поисков водолазы не нашли тело в водоёме. Мероприятия завершены.

Фото из сообщества водолазной группы «ДобротворецЪ»

Напомним, Валерий Чибликов исчез в конце декабря. Его автомобиль обнаружили открытым посреди моста.