Пропавшего 37-летнего липчанина нашли мертвым возле кладбища

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области рассказали об обнаружении тела 37-летнего Дмитрия Королева, пишет Город 48.

Житель Липецка считался пропавшим без вести с 11 ноября. Его поисками занимался отряд «Лиза Алерт».

Сообщается, что труп без признаков насильственной смерти был нашли специалисты в лесополосе рядом с Косыревским кладбищем.

По предварительной версии, липчанин покончил с собой. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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