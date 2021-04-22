Пропавшего 29-летнего Костромича нашли мертвым в лесу

В Костроме нашли пропавшего 29-летнего мужчину. Его тело лежало в лесу. Об этом сообщает Kostroma.today.
Ранее волонтеры заявили о поисках деревенского жителя. 18 апреля костромич ушел в лес в Кадыйском районе и не вернулся. Родственники обратились за помощью в полицию.
По словам близких к ситуации источников, мужчина имел проблемы со здоровьем.
В пресс-службе УМВД рассказали, что 29-летнего костромича нашли мертвым в среду, 21 апреля. Его тело лежало в лесу в нескольких километрах от родной деревни.
В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти.