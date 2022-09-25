Пропавшая в Рязани 85-летняя женщина найдена живой

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о благополучном завершении поисков рязанской пенсионерки. Волонтёры опубликовали видеоролик о возвращении женщины домой.
Джумаева Раиса Степановна 23 сентября ушла на прогулку и не вернулась.
Волонтёры отряда поделились подробностями поисков пенсионерки. Сразу после публикации ориентировки на поиск посыпались комментарии о том, что эта женщина пропадает регулярно.
Такое действительно случается в силу разных обстоятельств происходящих в жизни, один человек может теряться неоднократно. Важно одно: его ждут дома, его ищут, он нуждается в помощи, – подчёркивают в поисковом отряде.
Погода была совсем нелётная, и многие добровольцы #ЛизаАлертРязань и МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева вернулись с задач промокшими насквозь.
Спустя три часа после начала поиска Раиса Степановна вернулась домой.