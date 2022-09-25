Пропавшая в Рязани 85-летняя женщина найдена живой

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о благополучном завершении поисков рязанской пенсионерки. Волонтёры опубликовали видеоролик о возвращении женщины домой.

Джумаева Раиса Степановна 23 сентября ушла на прогулку и не вернулась.

Волонтёры отряда поделились подробностями поисков пенсионерки. Сразу после публикации ориентировки на поиск посыпались комментарии о том, что эта женщина пропадает регулярно.

Такое действительно случается в силу разных обстоятельств происходящих в жизни, один человек может теряться неоднократно. Важно одно: его ждут дома, его ищут, он нуждается в помощи, – подчёркивают в поисковом отряде.

«Раиса Степановна наша любимица уже. Конечно, было бы здорово встречаться при других обстоятельствах, но пока вот только так получается», – говорят ребята.

Погода была совсем нелётная, и многие добровольцы #ЛизаАлертРязань и МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева вернулись с задач промокшими насквозь.

«Страшно было представить, что будет с нашей бабушкой, если не найдём её в короткие сроки. Мы знали уже по опыту, что Раиса Степановна будет стремиться домой, чего бы ей это не стоило», – говорится в посте.

Спустя три часа после начала поиска Раиса Степановна вернулась домой.