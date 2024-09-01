Пропавшая россиянка найдена мертвой в Турции

Тело 48-летней россиянки Натальи Сомовой, исчезнувшей в середине августа, было найдено полицией у обрыва в турецком Мармарисе. Местные власти подтвердили, что туристка, вероятно, сорвалась с высоты и погибла при падении, пишет «Комсомольская правда».

Наталья отправилась в Мармарис одна 11 августа. 17 августа она покинула отель для прогулки по Карийской тропе, отправив родным сообщение, которое стало последним. После того как несколько дней не удавалось связаться с Натальей, её родственники обратились за помощью в отель, а затем и в полицию.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что женщина вышла из отеля около шести утра в спортивной одежде и с небольшим рюкзаком, направляясь к Карийской тропе. Она планировала пройти через перевал и вернуться в отель на водном трамвайчике. Правоохранительные органы и волонтёры развернули поисковую операцию на 11-километровой территории. В поисках участвовало более ста человек, были задействованы служебные собаки, тепловизоры и дроны.

Последний раз мобильный телефон Натальи фиксировался в районе дороги к Турунчи, где также нашли два московских чека. Когда след Сомовой был утерян, поисковики решили повторно обследовать склоны и обрывы.

Через 14 дней поисков на крутом склоне в районе курорта Ичмелер был найден мобильный телефон, который отправили в полицию для установления его принадлежности. Вскоре после этого, с помощью дрона, было обнаружено тело Натальи у обрыва, ведущего к морю. Из-за труднодоступности спасатели были вынуждены забирать тело с моря.

Расследование обстоятельств гибели Натальи Сомовой продолжается, и судмедэкспертиза должна определить точную причину её смерти.