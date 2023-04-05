spot_img
Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Промпредприятия Рязанской области получат 75 млн рублей по программе льготных займов

На главнуюНовости Рязани
Изображение от wirestock на Freepik

На программу льготных займов промышленным предприятиям Рязанской области в этом году выделено 75 млн рублей. Такое решение принято 4 апреля на заседании правительства региона.

Как рассказала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, в 2022 году общая сумма займов по программе составила 76 млн рублей.

55 из 75 млн рублей, направляемых предприятиям в 2023 году — это федеральные средства.

Такая поддержка поможет предприятиям реализовать проекты развития на территории региона, – отметила Юлия Швакова.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации