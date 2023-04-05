Промпредприятия Рязанской области получат 75 млн рублей по программе льготных займов

На программу льготных займов промышленным предприятиям Рязанской области в этом году выделено 75 млн рублей. Такое решение принято 4 апреля на заседании правительства региона.

Как рассказала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, в 2022 году общая сумма займов по программе составила 76 млн рублей.

55 из 75 млн рублей, направляемых предприятиям в 2023 году — это федеральные средства.

Такая поддержка поможет предприятиям реализовать проекты развития на территории региона, – отметила Юлия Швакова.