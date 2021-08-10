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Вторник, 10 августа, 2021
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Прокурором Рязанского района назначили Валерия Шкаева

Елена Лобанова
Прокурором Рязанского района назначили Валерия Шкаева
Фото ИД "Пресса"
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Новым прокурором Рязанского района стал Валерий Шкаев. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Валерий Шкаев проработал на новой должности уже две недели. За это время он выделил несколько проблемных для муниципалитета отраслей: ЖКХ, земельные правоотношения, охрана окружающей среды. 

— Мне поступило немало обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Сразу стало понятно, что этой проблеме придется уделять очень много внимания. Хватает и жалоб, касающихся земельных правоотношений. Нашумевшим и актуальным является вопрос охраны окружающей среды и природопользования. Хватает преступлений и в лесной сфере, — сказал прокурор Рязанского района. 

Валерий Шкаев родился 3 января 1969 года в Рязани. В 1999 году окончил Академию ФСИН и начал работать помощником прокурора. В последние годы служил прокурором Ермишинского и Шиловского районов.  

Женат, есть сын.

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