Прокурором Рязанского района назначили Валерия Шкаева

Новым прокурором Рязанского района стал Валерий Шкаев. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Валерий Шкаев проработал на новой должности уже две недели. За это время он выделил несколько проблемных для муниципалитета отраслей: ЖКХ, земельные правоотношения, охрана окружающей среды.
Валерий Шкаев родился 3 января 1969 года в Рязани. В 1999 году окончил Академию ФСИН и начал работать помощником прокурора. В последние годы служил прокурором Ермишинского и Шиловского районов.
Женат, есть сын.