Четверг, 3 октября, 2024

Прокурор Рязанской области с рабочим визитом посетил Касимовский район

Автор: Алексей Самохин

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В четверг, 3 октября, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный выездной прием граждан, субъектов предпринимательской деятельности и представителей общества инвалидов Касимовского района. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

Пришедших на встречу волновали вопросы доступности объектов социальной структуры для маломобильных групп населения, ненадлежащего состояния дорог, проведения капитального ремонта кровли многоквартирного дома и другие.

Дмитрий Владиславович дал подробные разъяснения требований действующего законодательства, по принятым заявлениям организованы проверки.

Также в ходе выезда прокурор области посетил Лашманский дом соцобслуживания. Он осмотрел учреждение, пообщался с руководством, провел прием проживающих в центре граждан, имеющих проблемы с льготными лекарствами.

Затем руководитель надзорного ведомства проверил деятельность фельдшерско-акушерского пункта в п. Крутоярский на предмет укомплектованности необходимым медицинским оборудованием и готовности к оказанию первичной медицинской помощи жителям поселка.

С медицинским персоналом Коданёв обсудил вопросы достаточности оснащения ФАПа, осмотрел помещения, поручил прокурору района проверить соблюдение требований законодательства в сфере здравоохранения.

— По всем поставленным в ходе выезда вопросам организованы проверочные мероприятия, результаты которых взяты прокурором области на личный контроль, — говорится в сообщении прокуратуры.

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