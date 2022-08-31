Прокурор просит 5 лет колонии для владелицы фитнес-клуба, где погибла дочь актёра Конкина

Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры выступил в судебных прениях по уголовному делу о гибели Софьи Конкиной в столичном фитнес-клубе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прокурор просил Пресненский районный суд признать подсудимую — владелицу и руководителя ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анну Андрианову — виновной в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности жизнь человека).

Государственный обвинитель предложил суду назначить Андриановой наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 300 тыс рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий сроком на 3 года и взять подсудимую под стражу в зале суда.