Среда, 31 июля, 2024

Прокурор, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, попросился на СВО

Автор: powder

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Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, попросил отпустить его в зону проведения спецоперации, пишет Baza.

По данным источников, заместитель руководителя отдела процессуального контроля захотел подписать контракт с Минобороны и уже прошел военно-врачебную комиссию.

В начале июля коллега обвинила его в надругательстве. По ее словам, подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры. При этом он предлагал «замять дело», предложив женщине деньги, но та отказалась.

Пострадавшая против того, чтобы обвиняемый ушел на СВО, поскольку, по ее мнению, он хочет избежать уголовной ответственности.

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