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Происшествия

Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Рязанской области

Валерия Мединская

Прокуратура Рязанской области организовала проверку после ДТП, в котором один человек погиб и несколько пострадали. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале надзорного органа

Трагедия произошла в Клепиковском районе 27 апреля. На место ЧП прибыл и. о. прокурора района Денис Калинин для координации работы. По предварительным данным, на 437-м километре трассы Р-132 произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиками.

Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Рязанской области В автокатастрофе погиб один человек, несколько пострадали.

В результате ДТП один человек скончался. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

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По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Прокуратура контролирует её ход.

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