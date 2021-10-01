Прокуратура выявила нарушения в филиале педколледжа в Касимове

В Касимове прокуратура провела проверку после появления в соцсетях, а затем и СМИ информации о плохом состоянии учебных помещений местного филиала Рязанского педколледжа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с прокуратурой учебное заведение проверяли сотрудники Роспотребнадзора.

Были выявлены нарушения. В частности, из шести раковин, установленных перед обеденным залом, работают только две. В общежитии в туалетах частично отвалилась плитка, часть раковин неисправна, полы в коридорах с дефектами, мешающими влажной уборке.

Несмотря на наличие контейнерной площадки вблизи от общежития, бытовые отходы хранились не в контейнерных баках.

Прокуратура потребовала исправить недостатки. На двух должностных лиц завели административные дела.