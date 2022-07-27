Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок школой в Сынтуле.

Проверку исполнения должностными лицами «Сынтульской СОШ» требований законодательства провела Касимовская межрайонная прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Сейчас здание школы находится на капремонте. По контракту, работы СК «Мещера» должна завершить в августе этого года. Проверка показала, что оплата части принятых работ в 2 млн рублей в нарушение установленного срока была произведена через две недели после их приёмки.

Административное дело в отношении должностного лица образовательного учреждения направлено в Управление ФАС по Рязанской области.