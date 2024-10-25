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Прокуратура выявила нарушения в работе МУП «РГРЭС», отвечающего за свет в Рязани

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Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва в связи с ростом аварийных отключений электроэнергии в Рязани проведена проверка деятельности ГУП РО «РГРЭС». Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты ненадлежащей эксплуатации электрических сетей, вызванные их неудовлетворительным состоянием, нарушения при выполнении мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и техническому обновлению объектов электросетевого хозяйства.

Были установлены случаи превышения нормативных сроков восстановления электроснабжения после аварийных отключений и нарушения сроков технологического присоединения абонентов к объектам электроэнергетики.

По итогам проверки прокуратура внесла представление исполняющему обязанности директора ГУП «РГРЭС». О проблемах проинформирован вице-губернатор региона. В отношении должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.

Материалы проверки, касающиеся необоснованного расходования средств предприятия на сумму свыше 1 млн рублей, направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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