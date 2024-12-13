Прокуратура выявила факты использования Viber для дестабилизации обстановки в России

Генеральная прокуратура установила факты размещения в мессенджере Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Это стало основанием для привлечения компании к административной ответственности, сообщает ТАСС.

«Компания Viber Media S.a r.l. не удалила информацию, несмотря на то, что обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ. Нарушение произошло при следующих обстоятельствах: в Роскомнадзор поступили требования первого заместителя генерального прокурора РФ к информационным ресурсам Viber. Эти ресурсы содержали призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, не согласованных с уполномоченными органами власти, а также недостоверную общественно значимую информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в России», — говорится в документах дела.

Там также отмечается, что Роскомнадзор направил Viber Media S.a r.l. уведомление о необходимости удалить эти сведения, однако в установленный законом срок этого сделано не было.