Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию из-за пожаров

Прокуратура области поставила на контроль ход ликвидации пожаров на территории региона. Об этом появилась информации на сайте ведомства.

Напомним, в связи с возгоранием сухой травы в Рязанской области объявлен пятый уровень опасности. Самая тяжелая обстановка в Рязанском, Шиловском и Спасском районах. В последнем 29 сентября объявили режим ЧС.



Прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере пожарной безопасности. Отмечается. что особое внимание будет уделено защите прав граждан, проживающих в домах, которые находятся в непосредственной близости от пожаров.

В связи с непростой обстановкой в прокуратуре области работает горячая линия (8 910 902-93-62).