Понедельник, 30 сентября, 2024

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию из-за пожаров

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Прокуратура области поставила на контроль ход ликвидации пожаров на территории региона. Об этом появилась информации на сайте ведомства.

Напомним, в связи с возгоранием сухой травы в Рязанской области объявлен пятый уровень опасности. Самая тяжелая обстановка в Рязанском, Шиловском и Спасском районах. В последнем 29 сентября объявили режим ЧС.
 
Прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере пожарной безопасности. Отмечается. что особое внимание будет уделено защите прав граждан, проживающих в домах, которые находятся в непосредственной близости от пожаров.

В связи с непростой обстановкой в прокуратуре области работает горячая линия (8 910 902-93-62).

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