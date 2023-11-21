Прокуратура проверит повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Прокуратура проверит обоснованность кратного повышения кадастровой цены коммерческой недвижимости. Об этом представители бизнеса попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова на встрече в Ульяновске.

Так, директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров заявил, что предприятие владеет более чем сорока объектами недвижимости и повышение кадастра приведет к тому, что в следующем году налоговая нагрузка на компанию вырастет минимум в два с половиной раза. Предприниматель рассказал, что из-за переоценки кадастровая стоимость активов в несколько раз превысила рыночную и назвал методику расчетов «непонятной и непрозрачной».

Например, кадастровая цена имеющегося у предприятия двухкилометрового водопровода выросла в 13 тысяч раз и стоит теперь 19 млн рублей, пишут «Известия».

«Деньги мы могли бы направить на инвестиции, на увеличение производства, но будем вынуждены направлять в бюджет. Это благая цель, но в текущей экономической ситуации это повлечет за собой стагнацию производства», — уточнил директор фабрики.

Игорь Краснов поручил местной прокуратуре провести проверку по обращению, а центральный аппарат подключится к решению проблемы на федеральном уровне, заявил он.

Сейчас в России действует мораторий на рост кадастровой стоимости объектов он истекает в конце 2023. Готовясь к его снятию, регионы сделали переоценку кадастра.

Если не принять меры по ограничению роста, то уже в январе следующего года предприниматели увидят неадекватный всплеск налога на имущество, подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, «Опора России» уже обратилась в правительство с инициативой об ограничении предельного уровня повышения кадастровой стоимости коммерческой недвижимости до 10–15%.