Понедельник, 6 марта, 2023
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Прокуратура проверит, почему студентов ЯГМУ выгоняют из комнат общежития

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Прокуратура начала проверку информации о выселении студентов ЯГМУ из отремонтированных комнат общежития, сообщил портал 76.RU.

Ранее сообщилось о жалобе учащихся – их попросили переселиться из помещений, которые они ремонтировали за свой счет, в угоду иностранным студентам из Индии.

«Сил больше нет это терпеть, мы хотим учиться, а не заниматься переездами в учебное (!) время, — сообщил один студентов.

В университете пояснили, что фотографии комнат с жуткими условиями — это помещения, преимущественно подготовленные к ремонту, а переселение студентов из-за иностранцев обусловлено логистикой.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства со стороны вуза.

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