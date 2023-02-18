Прокуратура проверит на экстремизм книгу экс-главы Белгородской области Савченко

Октябрьский районный суд Белгорода поручил сотрудникам прокуратуры проверить книгу бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко, написал «Бел.Ру».

Речь идет о произведении под названием «Потрясение». Его изучат на наличие признаков экстремизма.

Решение о проверка было принято после того, экстремисткой была признана книга «Евангелие от Елизаветы, которую ранее изъяли у депутатов областной думы Ольги Павловой и Валерия Сергачева.

Савченко в своем книге упоминал бога «Моностона» и признавался, что общался с умершими, например, с советским музыкантом и актером Владимиром Высоцким.