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Суббота, 3 апреля, 2021
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Прокуратура проверила школы Сасовского района

Валерия Мединская

Сасовская межрайонная прокуратура проверила выявлены нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления в школа района. Информация об этом появилась ан сайте ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что в МКОУ «Алешинская средняя школа» использовались ртутьсодержащие лампы, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

В релизе отмечается, что перегоревшие ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы, которые хранятся на территории школы, относятся к I классу опасности, т.е. чрезвычайно опасные отходы.

Кроме того,в ходе проверки выяснилось, что в учебном учреждении отсутствует паспорт качества на указанные отходы.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора школы вынесли предсатвление, которые в данный момент находится на рассмотрении.

В ведомстве отметили, что аналогичные нарушения выявили еще в 6 школах Сасовского района. В учебные учреждения направили представления.

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