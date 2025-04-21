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Фото: t.me/prokrzn
Общество

Прокуратура проверила информацию о некачественной воде в Турлатово

Анастасия Мериакри

Прокуратурой Рязанского района проведена проверка информации о некачественной воде в д. Турлатово. В соцсети появилась информация о том, что в населённом пункте Рязанского района отсутствует регулярное обслуживание систем водоснабжения. Долгое время в дома жителей поступает вода, не пригодная для питья и бытовых нужд из-за наличия осадка и примесей.

В апреле 2024 года судом удовлетворены исковые требования прокуратуры обязать администрацию муниципального образования – Рязанский муниципальный район организовать подачу потребителям в д. Турлатово холодной воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В настоящее время разработана проектная документация на строительство водозаборного узла со станцией водоподготовки, которая проходит государственную экспертизу.

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В связи с непринятием до настоящего времени мер к перерасчету платы за оказанную услугу по подаче некачественной воды прокуратурой района главе администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

В сентябре 2024 года в связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, в том числе в д. Турлатово, по постановлению прокуратуры района муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 30 000 рублей.

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