Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани

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Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура направила в УМВД материалы проверки для возбуждения уголовного дела по ч1. ст. 251 УК РФ. Об этом говорится в ответе на запрос «Дышим чистым«.

Прокуратура проверила результаты измерений загрязнения воздуха ответственными службами. Орган нашел нарушения в правилах выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Материалы проверки прокуратура направила в полицию.

За «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха» грозит штраф до 80 000 рублей, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы или арест до трех месяцев.