20.3 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Прокуратура организовала проверку после пожара в Шацком районе

7info7
- Advertisement -

Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту пожара, в результате которого сгорели 9 дачных домов и 5 хозпостроек.

Пожар произошёл 13 апреля в деревне Марино Шацкого района. Площадь возгорания составила почти 800 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В связи с пожаром прокуратура области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка полноте работы органов контроля и надзора, к чьей компетенции отнесены вопросы обеспечения пожарной безопасности.

По итогам проверки, проведение которой поручено прокурору Шацкого района,  при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]