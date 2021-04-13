Прокуратура организовала проверку после пожара в Шацком районе

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Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту пожара, в результате которого сгорели 9 дачных домов и 5 хозпостроек.

Пожар произошёл 13 апреля в деревне Марино Шацкого района. Площадь возгорания составила почти 800 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В связи с пожаром прокуратура области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка полноте работы органов контроля и надзора, к чьей компетенции отнесены вопросы обеспечения пожарной безопасности.

По итогам проверки, проведение которой поручено прокурору Шацкого района, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.