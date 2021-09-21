Прокуратура обнаружила в Рязани замаскированный ломбард

В Советском районе Рязани сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства. Под видом комиссионного магазина в центре города фактически работал ломбард, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Во время проверки были изучены договоры с клиентами. По существу они являлись договорами займа, форма которых адаптирована для маскировки ломбардной деятельности и содержит основные положения залогового билета.

По закону давать потребительские займы могут либо кредитные организации, либо специально определённые некредитные. Здесь же имело место нарушение.