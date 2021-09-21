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Вторник, 21 сентября, 2021
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Прокуратура обнаружила в Рязани замаскированный ломбард

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Прокуратура обнаружила в Рязани замаскированный ломбард

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В Советском районе Рязани сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства. Под видом комиссионного магазина в центре города фактически работал ломбард, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Во время проверки были изучены договоры с клиентами. По существу они являлись договорами займа, форма которых адаптирована для маскировки ломбардной деятельности и содержит основные положения залогового билета.

По закону давать потребительские займы могут либо кредитные организации, либо специально определённые некредитные. Здесь же имело место нарушение.

— Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

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