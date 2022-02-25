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Пятница, 25 февраля, 2022

Прокуратура не исключает возбуждения уголовного дела из-за нарушений на Астраханском мосту Рязани

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Прокуратура не исключает возбуждения уголовного дела из-за нарушений на Астраханском мосту Рязани

Александр Ильин

Прокуратура Рязанской области не исключает возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц, ответственных за реконструкцию Астраханского моста на улице Ленина, сообщил прокурор региона Иван Иванович Панченко на пресс-конференции 25 февраля. 

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По словам прокурора, нарушения касаются двух вопросов: финансирования и отсутствия разрешительных документов. 

Сейчас по этим фактам проводится проверка. По её результатам могут принять меры уголовного характера, заявил Панченко. 

Ранее контрольно-счётная палата Рязанской области выявила нарушения в использовании денежных средств при реконструкции Астраханского моста.

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