Пятница, 14 июня, 2024

Прокуратура начала проверку после ДТП с несовершеннолетними в Скопинском районе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рязанской области начала проверку после того, как несовершеннолетние пострадали в ДТП в Скопинском районе.

По предварительным данным, вечером 13 июня на дороге между сёлами Князево и Топилы девочка не справилась с управлением квадроциклом, съехала в кювет и получила травмы. Также пострадали две её подруги, которые были пассажирами. Их госпитализировали.

Скопинская межрайонная прокуратура следит за тем, чтобы все обстоятельства происшествия были установлены.

В ходе проверки оценят, насколько хорошо родители и законные представители исполняют свои обязанности, а также проверят, как собственник транспортного средства и органы системы профилактики работают над предупреждением детского травматизма на дорогах.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры.

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