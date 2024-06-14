Прокуратура начала проверку после ДТП с несовершеннолетними в Скопинском районе

Прокуратура Рязанской области начала проверку после того, как несовершеннолетние пострадали в ДТП в Скопинском районе.

По предварительным данным, вечером 13 июня на дороге между сёлами Князево и Топилы девочка не справилась с управлением квадроциклом, съехала в кювет и получила травмы. Также пострадали две её подруги, которые были пассажирами. Их госпитализировали.

Скопинская межрайонная прокуратура следит за тем, чтобы все обстоятельства происшествия были установлены.

В ходе проверки оценят, насколько хорошо родители и законные представители исполняют свои обязанности, а также проверят, как собственник транспортного средства и органы системы профилактики работают над предупреждением детского травматизма на дорогах.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры.