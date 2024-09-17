Прокуратура контролирует ход ремонта дороги в Рязани

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль выполнение капитального ремонта автомобильной дороги в поселке Карцево в Рязани.

В рамках контроля исполняющий обязанности прокурора области Никита Зубко провел выездное совещание на месте проведения работ. В совещании участвовали министр транспорта региона Павел Супрун, глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители подрядчика.

Ранее прокуратура отреагировала на обращение местного жителя, что привело к принятию мер для обеспечения ремонта дороги и выделения финансирования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Зубко оценил проведенные работы, выслушал доклад подрядчика о сроках завершения ремонта и обсудил проблемные моменты.

Прокуратура продолжает контролировать ход работ.