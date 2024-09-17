Вторник, 17 сентября, 2024

Прокуратура контролирует ход ремонта дороги в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль выполнение капитального ремонта автомобильной дороги в поселке Карцево в Рязани.

В рамках контроля исполняющий обязанности прокурора области Никита Зубко провел выездное совещание на месте проведения работ. В совещании участвовали министр транспорта региона Павел Супрун, глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители подрядчика.

Ранее прокуратура отреагировала на обращение местного жителя, что привело к принятию мер для обеспечения ремонта дороги и выделения финансирования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Зубко оценил проведенные работы, выслушал доклад подрядчика о сроках завершения ремонта и обсудил проблемные моменты.

Прокуратура продолжает контролировать ход работ.

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