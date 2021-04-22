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Четверг, 22 апреля, 2021
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Прокат катамаранов запустят в парке «Чистые пруды» в Великом Новгороде

Елена Лобанова
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В парке «Чистые пруды» в Великом Новгороде организуют прокат катамаранов. Об этом стало известно во время прямого эфира с общественниками.

Председатель общественного совета парка «Луговой» Ассоль Тасеменова рассказала, что в парке построят спортивные площадки для скейтеров и детей, деревянную набережную и площадку для дрессировки собак. 

— В парке «Чистые пруды» появится прокат катамаранов. Это шикарная вещь. Такого у нас еще не было, — подчеркнул Тасеменова. 

Ремонтные работы начнутся в следующем году, а пока новгородцам предлагают проголосовать за ту территорию, которую необходимо благоустроить. 

Голосование начнётся 26 апреля и будет длиться до начала летнего сезона.

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