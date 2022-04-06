0.4 C
Рязань
Среда, 6 апреля, 2022

Пройди космический тест от 7info – выиграй путёвку в аквапарк

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Пройди космический тест от 7info – выиграй путёвку в аквапарк

7info7

В преддверии Дня Космонавтики 7info запускает образовательный конкурс «Космос зародился на Рязанской земле».

- Реклама -

Правила участия:

  • подпишись на группу «»7 новостей» ВКонтакте;
  • сделай репост записи конкурса к себе на стену;
  • пройди тест «Космос зародился на Рязанской земле». Он доступен по ссылке.

Из участников, правильно ответивших на все вопросы, рандомный сервис выберет одного, кто получит приз — Семейный поход в Акваклуб «Акапулько» на целый день!

Итоги подведём 12 апреля, в День Космонавтики.

- Реклама -

Справочная информация для прохождения теста есть на нашем сайте.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЕлена Сорокина сообщила о планах по ремонту дорог в Рязани
Комментарии для сайта Cackle