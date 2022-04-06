Пройди космический тест от 7info – выиграй путёвку в аквапарк

В преддверии Дня Космонавтики 7info запускает образовательный конкурс «Космос зародился на Рязанской земле».

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Правила участия:

подпишись на группу «»7 новостей» ВКонтакте;

сделай репост записи конкурса к себе на стену;

пройди тест «Космос зародился на Рязанской земле». Он доступен по ссылке.

Из участников, правильно ответивших на все вопросы, рандомный сервис выберет одного, кто получит приз — Семейный поход в Акваклуб «Акапулько» на целый день!

Итоги подведём 12 апреля, в День Космонавтики.

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Справочная информация для прохождения теста есть на нашем сайте.