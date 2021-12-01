Производство пищевых продуктов в Рязанской области выросло на 4,2%

В январе–октябре 2021 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области произвели продуктов на сумму 47,1 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в регионе составил 104,2%.

Больше всего выросло производство мяса — в 1,5 раза, также стоит отметить увеличение выпуска мясных полуфабрикатов — на 28% и колбасных изделий — на 1,9%.

В группе молочных продуктов значительный рост в производстве сметаны — 32%, творога — 9,3% и кисломолочных продуктов — 8,3%.

Производство дрожжей выросло на 36%, безалкогольных напитков — на 23%, крахмальной патоки — на 19%, глюкозно-фруктозных сиропов — на 17%, готовых пищевых продуктов — на 14,8%, макаронных изделий — на 13,4%, кондитерских изделий — на 7,3%, рыбы и переработанных рыбных продуктов — на 6,2%.