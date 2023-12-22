Производство электроэнергии в Рязанской области выросло на 40,6%

В энергетической отрасли Рязанской области работает 6 предприятий по производству электроэнергии, 8 — по ее распределению, 50 — по производству тепловой энергии.

Об этом 22 декабря, в День энергетика сообщил Рязаньстат.

С января по ноябрь 2023 года предприятия выработали 7,9 млрд киловатт-часов тепловой энергии и 6,7 млрд киловатт-часов электроэнергии.

По сравнению с прошлым годом производство электроэнергии выросло на 40,6%.

Основные потребители электроэнергии — промышленные предприятия области, пятая часть поставляется в другие регионы.