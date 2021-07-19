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Понедельник, 19 июля, 2021
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Производители предупредили о росте цен на хлеб в России с августа

7info
bread food toast dawn
Photo by Anthony Shkraba on Pexels.com
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С августа в России вырастут цены на хлеб, сообщает «Коммерсантъ».

О подорожании продукции ритейлеров предупредили производители. Информацию изданию подтвердили в сети «Верный», несколько производителей хлеба.

Причиной подорожания продукта в России называют рост цен на компоненты для изготовления хлеба. Например, маргарин вырос в цене на 38%, упаковка подорожала на 40%. Подорожали подсолнечное масло, сахар. Так производители компенсируют выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен.

Хлеб подорожает на 7–12%, сообщили в сети «Верный».

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