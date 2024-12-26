Производитель «Форсиги» опроверг информацию о дефиците препарата в Рязани

Компания AstraZeneca, производитель лекарства «Форсига» для больных диабетом, опровергла информацию о дефиците препарата в Рязани. Об этом пишет «Рязанский медицинский сайт».

23 декабря портал medrzn.ru опубликовал статью, в которой сообщалось, что в аптеках отсутствуют лекарства от диабета по льготным рецептам. В «Рязань-Фармация» в ответ на жалобы рязанцев ответили, что два препарата вскоре будут доступны в регионе, препарата «Форсига» нет.

«Форсига» производится в Калужской области. Представители AstraZeneca сообщили, что на складах есть необходимой количество лекарства, оно может быть поставлено в любую точку страны при необходимости. Компании не сообщали о дефиците ни заказчики, ни дистрибьюторы.

За месяц в Рязанской области завершено 15 аукционов на закупку «Форсиги», по двум из них препарат уже поставлен в регион в объеме 6,4 тыс. упаковок. В ближайшее время поступят остальные партии лекарства.