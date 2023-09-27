Среда, 27 сентября, 2023
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Программист Журавлев рассказал, когда искусственный интеллект заменит человека

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Программист Сергей Журавлев назвал примерный срок, который потребуется, чтобы искусственный интеллект заменил человеческий труд.

По словам программиста, ИИ уже может выполнять ряд повторяющихся задач, обучаться на больших объемах информации и принимать решения на основе данных.

Однако, подчеркнул Журавлев, во многих сферах участие человека остается незаменимым.

«Многие задачи, которые выполняются людьми, требуют широкого понимания контекста, эмпатии, творческого мышления и способности к адаптации к новым ситуациям. Эти аспекты сложно воссоздать в искусственном интеллекте», — передает слова программиста интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поэтому переход от человека к ИИ требует времени, более глубокого понимания его работы и технологий. Важным остается и этический вопрос, включая ответственность за ошибки и решения роботов.

Поэтому, подытожил Журавлев, в ближайшее десятилетие ИИ будет служить инструментом для повышения производительности, но не станет заменой человеческим возможностям.

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