Программа долгосрочных сбережений пользуется спросом у рязанцев

Рязанцы активно интересуются программой долгосрочных сбережений. В 2024 году жители области заключили более 21,2 тысяч договоров и перечислили взносов почти на 566 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Наиболее активно присоединяться к программе рязанцы стали во втором полугодии. Банки начали широко продвигать комбинированные вклады. Ставки по ним выше, чем по обычным депозитам, но при условии вступления клиента в ПДС. Также повышению привлекательности продукта способствовало и увеличение сроков софинансирования от государства с 3 до 10 лет. В итоге с конца июля по конец декабря сумма взносов выросла в 9,6 раза. Больше всего средств потребители региона перечислили в декабре — треть всего годового объема.

«Главная цель этой программы — научить людей копить, а не рассчитывать, например, только на кредиты. Она позволяет сделать инвестиции в будущее, свое или своих близких, накопить на прибавку к пенсии или создать финансовую подушку безопасности», — рассказывает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Программа долгосрочных сбережений заработала с 1 января 2024 года. Она позволяет сформировать дополнительный капитал при финансовой поддержке государства. Участник ПДС делает добровольные взносы по договору с негосударственным пенсионным фондом и получает софинансирование, до 36 тысяч рублей ежегодно. Выплаты по программе начинаются через 15 лет действия договора либо при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Также предусмотрено, что участник программы может получить весь объем сбережений в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.