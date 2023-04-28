Прогноз для жителей Санкт-Петербурга на 2023 год

Выпускница Международной Академии Нумерологии «Альвасар» Марго де-Мон, совместно со своим учителем, сооснователем Академии Альвасар, ведущим лектором, нумерологом Джули По, сделала прогноз для жителей Санкт-Петербурга.

В этом году будет возникать масса предпосылок для втягивания города в прямую конфронтацию с Западом. Но речь вовсе не о военной стороне, а о правовой.

Противодействующая сторона попытается полностью парализоваться торгово-промышленный и логистический потенциал города. Может начать спор о территориальности или проведения каких-либо «красных линий», в том числе в вопросе размещения вооружения. Поэтому, если ваш бизнес связан с международными перевозками или торговлей через Скандинавию, то стоит уже сейчас задуматься о переключении на новые направления.

Высок риск продуктовых и фармацевтических дефицитов, острой нехватки строительных материалов. При этом жители не столкнуться с проблемами, так как будут настроены на использование резервов и поглощение складских запасов близ расположенных городов.

Миропорядок в городе практически не изменится. За исключением ощущения надвигающейся торговой блокады.

Могут быть закрыты несколько крупных производств, которые напрямую связаны с иностранными корпорациями, либо являющиеся их филиалами. Некоторые международные контракты будут заморожены или вовсе расторгнуты.

Главное, о чем говорят в этом прогнозе Джули и Марго – это о необходимости быть аккуратным и не поддаваться на провокации. Да, придется приложить много собственных сил, эмоций, идей, чтобы получить результат. Либо удастся обхитрить ситуацию, либо ваш соперник/союзник обманет вас. Не стоит доверять даже своим учителям, поступать лучше по-своему, не делитесь своими мыслями и идеями.

Подробный прогноз для Санкт-Петербурга и его жителей читайте в статье на странице Академия Нумерологии Альвасар в Дзен.