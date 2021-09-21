Профессор Пермского университета продолжал читать лекцию во время стрельбы

Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников продолжал занятие по истории во время бойни в здании ВУЗа. Об этом пишет КП.
По словам учащихся, во время стрельбы профессор запер аудиторию на железный засов и продолжил читать лекцию. Таким образом, по его словам, он хотел избежать паники среди студентов.
Некоторые студенты скептически отнеслись к решению преподавателя и начали прятаться под парты. Однако на это мужчина лишь говорил: «Материал этот я спрошу».
К действиям Сыромятникова в руководстве ПГНИУ отнеслись положительно: «Самое главное, что он заперся».
По мнению профессора, пострадавших при стрельбе было бы меньше, если бы все заперлись в аудиториях, а не стали бы выпрыгивать из окон.