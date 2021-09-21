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Вторник, 21 сентября, 2021
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Профессор Пермского университета продолжал читать лекцию во время стрельбы

Александр Ильин
Профессор Пермского университета продолжал читать лекцию во время стрельбы
Фото: страница Олега Сыромятникова во «ВКонтакте»

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Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников продолжал занятие по истории во время бойни в здании ВУЗа. Об этом пишет КП. 

По словам учащихся, во время стрельбы профессор запер аудиторию на железный засов и продолжил читать лекцию. Таким образом, по его словам, он хотел избежать паники среди студентов. 

«А что мне надо было делать? Прыгать в окно, бежать в коридор? Я преподаватель, я должен вести занятия», — поясняет Сыромятников.

Некоторые студенты скептически отнеслись к решению преподавателя и начали прятаться под парты. Однако на это мужчина лишь говорил: «Материал этот я спрошу».

«Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту», — заявила одна из студенток.

К действиям Сыромятникова в руководстве ПГНИУ отнеслись положительно: «Самое главное, что он заперся». 

По мнению профессора, пострадавших при стрельбе было бы меньше, если бы все заперлись в аудиториях, а не стали бы выпрыгивать из окон.  

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