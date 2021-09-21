Профессор Пермского университета продолжал читать лекцию во время стрельбы

Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников продолжал занятие по истории во время бойни в здании ВУЗа. Об этом пишет КП.

По словам учащихся, во время стрельбы профессор запер аудиторию на железный засов и продолжил читать лекцию. Таким образом, по его словам, он хотел избежать паники среди студентов.

«А что мне надо было делать? Прыгать в окно, бежать в коридор? Я преподаватель, я должен вести занятия», — поясняет Сыромятников.

Некоторые студенты скептически отнеслись к решению преподавателя и начали прятаться под парты. Однако на это мужчина лишь говорил: «Материал этот я спрошу».

«Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту», — заявила одна из студенток.

К действиям Сыромятникова в руководстве ПГНИУ отнеслись положительно: «Самое главное, что он заперся».

По мнению профессора, пострадавших при стрельбе было бы меньше, если бы все заперлись в аудиториях, а не стали бы выпрыгивать из окон.